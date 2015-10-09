Полуфинал с казахом стал испытанием для чемпиона мира: подробности

Российский боксёр Илья Попов в интервью "Чемпионату" рассказал о самом напряжённом поединке на чемпионате мира-2025 от IBA, который прошёл недавно в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

По его признанию, самым сложным оказался полуфинальный бой против казахстанца Ертугана Зейнуллинова, где пришлось проявить характер и переломить ход встречи. В финале Попов победил Омара Ливазу из Кыргызстана, завоевав золотую медаль в весовой категории до 63,5 килограмма.

— Какой бой получился самым трудным? Финал или, может, полуфинал, который вышел напряженным?

— Полуфинал, да, получился наиболее напряжённым, соперник был из Казахстана, достойный парень. Пришлось показывать характер, переламывать ход боя. Поэтому полуфинальный бой отмечу как самый сложный, — сказал Попов.

Итоги чемпионата мира-2025

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте с 7 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой наградой. На втором месте — Казахстан (3-1-2). Чемпионами мира от Казахстана стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебро завоевал Сабыржан Аккалыков (75 кг), бронзу получили Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг). Топ-3 замкнул Узбекистан (2-4-3).

Чемпионат мира проходил с 4 по 13 декабря. Победителям полагалось по 300 000 долларов, серебряным призёрам — по 150 000, бронзовым медалистам — по 75 000, а участникам четвертьфинала — по 10 000.

