"Барыс" устроил сенсационный камбэк в КХЛ

Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над московским "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Астанчане по ходу игры проигрывали 0:1, но, несмотря на это, не только отыгрались, но и добились сенсационный победы.

В составе москвичей отличились Максим Комтуа (28-я минута) и Никита Гусев (56-я), тогда как у казахстанского клуба шайбы забросили Ансар Шайхмедденов (31-я), Семён Симонов (41-я), Иэн Маккошен (43-я) и Динмухамед Кайыржан (53-я).

"Динамо" с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, в то время как "Барыс" располагается на восьмой строчке "Востока", набрав 34 очка.

Следующую игру в "регулярке" "Барыс" проведёт на своём льду против "Сочи" 21 декабря.

