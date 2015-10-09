"У нас здесь не детский хоккей". Тренер "Барыса" высказался о молодых игроках

Главный тренер столичного "Барыса" Михаил Кравец высказался о выездном камбэке против московского "Динамо" (4:2) в рамках матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и оценил прогресс молодых игроков, передают Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

"Барыс" устроил сенсационный камбэк в КХЛ

"Одержали победу над очень сильной командой. Опять выполнили всю работу. Сработали те же самые компоненты - это вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве. Было пара глупых удалений, которые нельзя допускать с "Динамо". Ребята отыграли с первой до последней секунды в хорошем темпе. Задачи не было, чтобы всё время обороняться, но с "Динамо" не всегда это получается. Приходилось терпеть в обороне. Но я считаю, что и в атаке достаточно много полезного мы сделали и забили хорошие голы. Рады, что две игры на выезде - очень тяжело нам даются эти игры, именно победы. Поэтому очень рады, что победили и с хорошим настроением поедем домой. У нас очень впереди тяжёлая серия", — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

- С конца ноября вы убрали Всеволода Логвина с позиции центра и переставили его в звено с Тайсом Томпсоном и Семёном Симоновым. Как вам работа молодых нападающих?

"Не сглазьте, самое главное. Я очень доволен их работой. Немножко нам пришлось поправить им голову. Они должны всё-таки понимать, что у нас здесь не молодежная хоккейная лига, не детский хоккей. Нужно играть на результат, нужно выполнять свою работу. И опять же, могу их похвалить, что они это услышали и выполняют свою работу очень хорошо. Два фактурных хоккеиста, обладающие хорошим мастерством, пониманием игры. Самое главное для них это, чтобы голова не закружилась, и они продолжали так же усердно работать, и поэтому они и забивают, и играют, и являются нашими ведущими игроками".

- Четыре игрока сборной Казахстана поправили свои статистические данные. Вы с ними как-то особенно работали, или это просто доверие?

"Здесь и работа на льду, работа с видео. Больше всё равно зависит от хоккеиста. Если он готов воспринять эту информацию и использовать её правильно, использовать свои самые лучшие качества, тогда получится всё. И у этих ребят есть это. Есть и мастерство. У каждого есть какие-то свои определённые качества. Я считаю, каждый из них бы развил их лучше, больше. Ансар Шайхмедденов в меньшинстве, в борьбе, в какой-то работе. Самат Данияр - это оборона, это броски по воротам, это большинство, более стал агрессивный. Это всё-таки тоже и заслуга ребят. Если в голове есть мысли о том, что чего-то нужно добиться, и человек понимает, что делать, то, естественно, он добьётся", — заключил специалист.

"Динамо" с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, в то время как "Барыс" располагается на восьмой строчке "Востока", набрав 34 очка.

Следующую игру в "регулярке" "Барыс" проведёт на своём льду против "Сочи" 21 декабря.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!