Обидчик Алмахана бросил вызов чемпиону UFC из России после победы над казахстанцем

Испанский боец грузинского происхождения Александр Топурия (7-1) изъявил желание провести бой за титул легчайшего веса UFC, которым на данный момент владеет россиянин Пётр Ян (20-5), передают Vesti.kz.

"Есть один боец, с которым я хочу встретиться. Мераб уже не чемпион, и, хотя я не сомневаюсь, что он вернётся и заберёт свой пояс у Петра Яна, если не брать его в расчёт, единственный, кто меня интересует — это чемпион. Я не говорю, что я это заслуживаю, но это то, чего я хочу — мне нужен человек, у которого есть пояс. За исключением Мераба. Если он опять будет чемпионом, я спокойно постою в стороне. Но сейчас он не чемпион, поэтому мне интересен бой с Петром Яном", — цитирует слова Топурии Marca.

Напомним, 22 ноября Топурия провёл свой второй поединок в американском промоушене. На турнире в Дохе (Катар) ему противостоял казахстанец Бекзат Алмахан (12-3), уступивший сопернику единогласным решением судей.

Александар начал карьеру в лучшей лиге мира в феврале текущего года, победив австралийца Колби Тикнесса (8–1).

Ян, в свою очередь, 7 декабря на номерном турнире UFC 323 сенсационно победил доминирующего чемпиона - грузина Мераба Двалишвили (21-5), выиграв по очкам и став новым обладателем пояса в легчайшем весе.

Добавим также, что Александр является старшим братом чемпиона лёгкого веса UFC - Илии Топурии (17-0).

