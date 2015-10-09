Испания или Марокко? Ямалю объявили вердикт по выбору сборной

Легенда марокканского футбола Мустафа Хаджи высказался о выборе вингера каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля выступать за испанскую национальную сборную, передают Vesti.kz.

"Даже если он будет играть за Испанию, любовь, которую он получит от испанцев, никогда не будет такой же, как от марокканцев. Очень жаль, что он не выбрал Марокко. Потому что если бы он это сделал, все было бы по-другому. Недавно прочитал в испанской газете, некоторые журналисты сказали: "У нас есть Педри, мы любим Педри, мы любим Ямаля, но мы не любим его так сильно, как Педри". А это значит, что это был неудачный выбор", — приводит слова Хаджи The Touchline в X.

Совсем недавно 18-летний футболист и сам прокомментировал свой выбор между Испанией и Марокко - подробности по ссылке.

Отметим, что Ламин Ямаль родился в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат, в автономном сообществе Каталония. Свой дебют за сборную Испании он совершил 8 сентября 2023 года в отборочном матче к чемпионату Европы-2024 против Грузии. В возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории национальной команды.

Испания уже обеспечила участие в чемпионате мира-2026, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

В текущем сезоне вингер провёл 19 матчей за "Барселону", забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

