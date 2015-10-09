"Барселона" решила подписать 17-летнего вундеркинда для Ямаля

"Барселона" планирует арендовать нападающего египетского клуба "Аль-Ахли" Хамзу Абделькарима с опцией выкупа и включить его во вторую команду в начале января, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, 17-летний египетский форвард привлёк интерес многих европейских клубов, но отказал "Баварии" и "Милану", чтобы исполнить мечту — играть за "Барселону" и засиять в Европе.

Идеальный партнёр для Ламина Ямаля

Абделькарим — чистая девятка, умеет играть спиной к воротам, быстро комбинировать и освобождать пространство. Такой тип партнёра может раскрыть сильные стороны Ламина Ямаля, который выделяется при поддержке активных форвардов.

Путь к основному составу

После чемпионата мира до 17 лет в Катаре скауты отметили голевое чутьё и зрелость игрока. Каталонский клуб обещает участие Абделькарима в предсезонке с основным составом при хорошем прогрессе. Сделка продвигается уверенно благодаря решимости футболиста и готовности "Аль-Ахли" отпустить его в аренду с финансовой компенсацией.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!