Уникальный клуб решил судьбу кандидата в сборную Казахстана

"Кайсар" подписал двухлетний контракт с кандидатом в сборную Казахстана Ерсултаном Калдыбековым, передают Vesti.kz.

23-летний Калдыбеков начинал сезон в "Атырау", а летом перешёл в "Кайсар". В составе "волков" полузащитник успел провести восемь матчей и отдать одну результативную передачу.

Интересно, что кызылординский клуб был единственным в КПЛ-2025, который играл исключительно казахстанцами. "Кайсар" завершился чемпионат страны на 11-м месте.

Ранее "Кайсар" официально объявил об уходе сразу пяти игроков. В текущее межсезонье казахстанец Андрей Ферапонтов стал новым главным тренером кызылординского клуба, сменив на этом посту россиянина Виктора Кумыкова.

