КПЛ
Сегодня 22:30
 

Уникальный клуб решил судьбу кандидата в сборную Казахстана

Уникальный клуб решил судьбу кандидата в сборную Казахстана ©instagram.com/kaldybekovv20/

"Кайсар" подписал двухлетний контракт с кандидатом в сборную Казахстана Ерсултаном Калдыбековым, передают Vesti.kz.

23-летний Калдыбеков начинал сезон в "Атырау", а летом перешёл в "Кайсар". В составе "волков" полузащитник успел провести восемь матчей и отдать одну результативную передачу.

Интересно, что кызылординский клуб был единственным в КПЛ-2025, который играл исключительно казахстанцами. "Кайсар" завершился чемпионат страны на 11-м месте.


Ранее "Кайсар" официально объявил об уходе сразу пяти игроков. В текущее межсезонье казахстанец Андрей Ферапонтов стал новым главным тренером кызылординского клуба, сменив на этом посту россиянина Виктора Кумыкова.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

