Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 21:11
 

Чемпион мира указал на лучшую школу бокса в мире: это не Казахстан и не Узбекистан

  Комментарии

Поделиться
Чемпион мира указал на лучшую школу бокса в мире: это не Казахстан и не Узбекистан Илья Попов. ©Федерация бокса России

Российский боксёр Илья Попов в интервью "Чемпионату" рассказал, чья боксёрская школа лучшая в мире, передают Vesti.kz.

Поделиться

Российский боксёр Илья Попов в интервью "Чемпионату" рассказал, чья боксёрская школа лучшая в мире, передают Vesti.kz.

— Российская школа бокса сейчас самая сильная в мире?

— Самая сильная, 100 процентов. Российская школа сильная, это было всегда, и мы доказываем это, — отметил Попов.

Напомним, что Попов завоевал золото в весовой категории до 63,5 килограмма на чемпионате мира-2025 от IBA, который прошёл с 4 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). В полуфинале он победил казахстанца Ертугана Зейнуллинова, а в решающем бою - Омара Ливазу из Кыргызстана.

Сборная России выиграла медальный зачёт с 7 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой наградой. Второе место занял Казахстан (3-1-2), третье — Узбекистан (2-4-3).

Ранее Попов объяснил слова о "грязи" в полуфинале ЧМ по боксу с казахом, а ещё полуфинал с Зейнуллиновым назвал самым сложным боем.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!