Чемпион мира указал на лучшую школу бокса в мире: это не Казахстан и не Узбекистан

Российский боксёр Илья Попов в интервью "Чемпионату" рассказал, чья боксёрская школа лучшая в мире, передают Vesti.kz.

— Российская школа бокса сейчас самая сильная в мире?

— Самая сильная, 100 процентов. Российская школа сильная, это было всегда, и мы доказываем это, — отметил Попов.

Напомним, что Попов завоевал золото в весовой категории до 63,5 килограмма на чемпионате мира-2025 от IBA, который прошёл с 4 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). В полуфинале он победил казахстанца Ертугана Зейнуллинова, а в решающем бою - Омара Ливазу из Кыргызстана.

Сборная России выиграла медальный зачёт с 7 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой наградой. Второе место занял Казахстан (3-1-2), третье — Узбекистан (2-4-3).

Ранее Попов объяснил слова о "грязи" в полуфинале ЧМ по боксу с казахом, а ещё полуфинал с Зейнуллиновым назвал самым сложным боем.

