ПСЖ сделал выбор между двумя звездами "Реала"

ПСЖ вновь нацелился на игроков мадридского "Реала", чтобы усилить атаку в среднесрочной перспективе. Среди приоритетов выделяются Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс, но внутри клуба уже есть явный фаворит, передают Vesti.kz.

Родриго — ключевой выбор Луиса Энрике

Как пишет Don Balon, Луис Энрике сообщил руководству ПСЖ, что если клуб будет подписывать игрока из "Реала", его выбор — Родриго. Тренер ценит универсальность бразильца, умение действовать на разных позициях в атаке, читать игру без мяча и взаимодействовать с партнёрами.

Родриго способен играть на фланге, в центре или возле штрафной, всегда понимая потребности команды. Стабильность и командный подход делают его идеальным вариантом для раздевалки, где важны дисциплина и гармония в коллективе.

Винисиус под сомнением

Винисиус, хотя и обладает высоким индивидуальным классом, вызывает у Энрике вопросы. Его характер и склонность к индивидуальной игре могут создавать внутренние проблемы и повышенное внимание СМИ.

Поэтому тренер предпочитает менее медийного, но надёжного игрока, который легко интегрируется в коллектив и приносит стабильный результат. В связи с этим Родриго выходит на первое место.

ПСЖ будет следить за ситуацией в "Реале", но решение Луиса Энрике уже ясно: между Родриго и Винисиусом сомнений нет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!