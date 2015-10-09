"Кайрат" нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт

Стало известно будущее российского защитника Егора Сорокина в "Кайрате", передают Vesti.kz.

По данным Mash на спорте, Сорокин вернётся в РПЛ, поскольку клуб из Алматы не продлит контракт с россиянином.

Отмечается, что несколько команд второй восьмёрки РПЛ заинтересованы в подписании Сорокина, и "Кайрат" готов расстаться с ним. На его место хотят пригласить игрока финского КуПСа Самули Миеттинена. Контракт футболиста истекает в конце года, что позволит получить его бесплатно. Ещё "Кайрат" недавно поддержал бывшего одноклубника и соотечественника финна, подписав Яакко Оксанена.

Словенец из "Пари НН" Свен Карич — тоже потенциальный новичок. Клуб из Казахстана заинтересован в футболисте, но трансфер маловероятен — у него долгосрочный контракт в России, и "Кайрат" не готов сильно повышать зарплату.

Егор Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. В России также играл за "Нефтехимик" и "Краснодар".

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

