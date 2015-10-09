Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 23:30
 

"Кайрат" нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт

"Кайрат" нашёл замену своему лидеру: кто покинет клуб и кто придёт Егор Сорокин. Фото: ©ФК "Кайрат"

Стало известно будущее российского защитника Егора Сорокина в "Кайрате", передают Vesti.kz.

Стало известно будущее российского защитника Егора Сорокина в "Кайрате", передают Vesti.kz.

По данным Mash на спорте, Сорокин вернётся в РПЛ, поскольку клуб из Алматы не продлит контракт с россиянином.

Отмечается, что несколько команд второй восьмёрки РПЛ заинтересованы в подписании Сорокина, и "Кайрат" готов расстаться с ним. На его место хотят пригласить игрока финского КуПСа Самули Миеттинена. Контракт футболиста истекает в конце года, что позволит получить его бесплатно. Ещё "Кайрат" недавно поддержал бывшего одноклубника и соотечественника финна, подписав Яакко Оксанена.

Словенец из "Пари НН" Свен Карич — тоже потенциальный новичок. Клуб из Казахстана заинтересован в футболисте, но трансфер маловероятен — у него долгосрочный контракт в России, и "Кайрат" не готов сильно повышать зарплату.

Егор Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. В России также играл за "Нефтехимик" и "Краснодар".

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

