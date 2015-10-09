В России рассказали о "грязи" в полуфинале ЧМ по боксу с казахом

Российский боксёр Илья Попов объяснил слова после победы в полуфинале чемпионата мира-2025 от IBA, которые вызвали недовольство у казахстанских болельщиков, передают Vesti.kz.

На этой стадии он прошёл казахстанца Ертугана Зейнуллинова, а в финале победил Омара Ливазу из Кыргызстана, завоевав золотую медаль в весовой категории до 63,5 килограмма.

— Прошёлся по сайтам наших товарищей из Казахстана. У многих были вопросы к твоим словам после полуфинала о том, что пришлось навязывать "грязь" в поединке, чтобы победить. Расскажешь, что имел в виду?

— "Грязь" не в том смысле, что какие-то грязные действия. "Грязь" в хорошем понимании, в боксёрском смысле — навязать драку, навязать свой стиль. Я это имел в виду. Кто меня знает, те видят, что я никогда не занимаюсь какими-то грязными вещами, как, например, ударить некрасиво. Поэтому подразумевал только хороший смысл, — рассказал он в интервью "Чемпионату".

— Есть и наши недовольные болельщики, которые говорят, что это не чемпионат мира, а чемпионат СНГ. Что им можно ответить?

— Хейт всегда будет, поэтому какой может быть ответ? Делай что должно, и будь что будет. Мы делаем свою работу и всё, что от нас зависит. Недоброжелатели будут всегда, это жизнь, для всех хорошим не будешь.

Ранее Попов назвал бой с казахом самым сложным на ЧМ в Дубае.

Напомним, что сборная России выиграла медальный зачёт с 7 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой наградой. Второе место занял Казахстан (3-1-2), третье — Узбекистан (2-4-3).

Чемпионат мира проходил с 4 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Победителям полагалось по 300 000 долларов, серебряным призёрам — по 150 000, бронзовым медалистам — по 75 000, а участникам четвертьфинала — по 10 000.

