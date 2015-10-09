Назван новый тренер "Манчестер Сити" после ухода Гвардиолы

Британский спортивный журналист Дэвид Орнштейн рассказал, кто может стать преемником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По данным Орнштейна, Энцо Мареска из "Челси" находится в числе кандидатов, которых "Манчестер Сити" рассматривает на случай ухода Гвардиолы следующим летом. "Горожане" готовятся к возможной смене тренера — 45-летний Мареска выделяется среди других потенциальных кандидатов.

54-летний Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" он выиграл 18 трофеев. Также в его карьере были "Бавария" и "Барселона".

Мареска находится у руля "Челси" с 2024 года. Ранее он возглавлял "Лестер" и "Парму".

🚨 EXCL: Enzo Maresca high among candidates Manchester City considering in case Pep Guardiola exits next summer. #MCFC advancing contingency work for possibility of manager change - 45yo #CFC coach prominent alongside other potential options @TheAthleticFC https://t.co/nbrXrvHpIt — David Ornstein (@David_Ornstein) December 18, 2025

