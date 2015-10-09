В Узбекистане назвали цирком судейство на ЧМ по боксу от IBA: досталось и Казахстану

Журналист узбекистанского издания Yuz.uz Аблай Камалов раскритиковал судейство на чемпионате мира-2025 по боксу в Дубае (ОАЭ), прошедшего под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), сообщают Vesti.kz.

Особое возмущение у автора вызвало поражение олимпийского чемпиона из Узбекистана Абдумалика Халокова от россиянина Всеволода Шумкова.

"Абдумалик Халоков (-60 кг) проиграл раздельным решением судей (3:4) россиянину Всеволоду Шумкову. Обратите внимание на счёт. По правилам бой судят пять боковых арбитров, чтобы даже при разделении мнений указан был победитель. Но здесь привлекли ещё двух, чтобы оправдать поражение нашего олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. Цирк", - написал журналист.

Также он обратил внимание на спорное, а по мнению некоторых и скандальное решение в поединке 1/8 финала казахстанского боксёра Ерасыла Жакпекова против россиянина Джамбулата Бижамова, которое повлияло на дальнейшую сетку.

В том бою Жакпеков отправил в нокдаун россиянина в третьем раунде, но судьи отдали победу Бижамову, который в итоге выиграл золото ЧМ, победив в финале узбекистанца Жавохира Умматалиева.

"Жавохир Умматалиев (-80 кг) проиграл единогласным решением судей россиянину Джамбулату Бижамову. Тому самому, которого судьи вытащили за уши в бою с Ерасылом Жакпековым. Без комментариев. Хотя мог быть вполне красивый финал Умматалиева с Жакпековым", - добавил он.

Не оставил Камалов в стороне и поединки тяжеловесов:

"Дальше по заранее расписанному сценарию Турабек Хабибуллаев (-92 кг) был объявлен проигравшим россиянину Муслиму Гаджимагомедову и Арман Маханов (+92 кг) – другому россиянину Давиду Сурову. Слов нет", - резюмировал он.

Добавим, что медальный зачёт ЧМ-2025 от IBA выиграла команда России — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

За победу предусмотрено вознаграждение в размере 300 тысяч долларов, серебряные призёры получат по 150 тысяч, бронзовые медалисты — по 75 тысяч, а участникам четвертьфиналов выплатят по 10 тысяч.

