В Казахстане построят новый футбольный стадион. Известны подробности

В Караганде планируют построить новый футбольный стадион. Об этом заявил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на пресс-конференции, сообщают Vesti.kz.

По его словам, это будет крытый стадион, рассчитанный на 12 тысяч мест. Также аким рассказал о планах по развитию футбольной инфраструктуры в регионе.

"Задача государства, а в данном случае акимата – создать современную инфраструктуру, согласованную с профессионалами. Мы сейчас проводим реконструкцию старого стадиона 1956 года. Эта работа уже в прошлом году была начата. Мы провели ремонт поля, теперь будем обновлять подтрибунное помещение и всю инфраструктуру. Во-вторых, у нас идёт проектирование крытого стадиона. Приблизительно на 12 тысяч мест. Новый стадион будет в спортивном кластере между Майкудуком и Юго-востоком", – сказал глава региона.

Ранее стало известно, что Дмитрий Огай возглавил "Шахтёр". Перед опытным специалистом поставлена задача вернуть "горняков" в премьер-лигу.

