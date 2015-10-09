Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Первая лига
Сегодня 11:08
 

Дмитрий Огай возглавил двукратного чемпиона Казахстана

Дмитрий Огай. Фото: КФФ©

Казахстанский специалист Дмитрий Огай назначен главным тренером карагандинского "Шахтёра", сообщают Vesti.kz.

Официально об этом объявлено на пресс-конференции клуба. Перед опытным специалистом поставлена задача вернуть "горняков" в премьер-лигу.

В минувшем сезоне "Шахтёр" занял четвертое место в первой лиге и остался без повышения.

"Шахтёр" является двукратным чемпионом Казахстана, а также первым казахстанским клубом, сыгравшим в основном этапе еврокубков (Лига Европы сезона-2013/2014).

65-летний Дмитрий Огай в разное время тренировал "Жетысу", "Тобол", "Кайсар", "Кайрат", "Тараз", "Иртыш", "Есиль-Богатырь", а также российские клубы "Нефтехимик" и "Урал".

Признавался тренером года в Казахстане (2002, 2003, 2005).

