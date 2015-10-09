Беленький разобрал два финала Казахстан-Россия на ЧМ по боксу и вынес вердикт

Российский эксперт в мире бокса Александр Беленький подвел итоги двух финальных поединков с участием казахстанцев на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) и вынес свой вердикт, сообщают Vesti.kz.

В этих поединках казахстанцам противостояли представители России. Так, в финале весовой категории до 54 килограммов Сакен Бибосынов победил Вячеслава Рогозина, однако эксперт недоволен судейством.

"Как и все бои Рогозина здесь, этот был очень зрелищным. Опять оба левши. Но Рогозин более комбинационный. Его атаки по обоим этажам просто завораживают. К своему удивлению, узнаю, что раунд он выиграл только у трех судей из пяти. А куда смотрели двое других? Второй раунд проходит в той же манере, Рогозин выигрывает, но на последней секунде Рогозин (я специально еще раз называю фамилию, вместо того, чтобы сказать "он") получает нокдаун от удара снизу сбоку. Вот так неожиданно. Удар Бибоссинова был не очень виден, но это действительно нокдаун. Во всяком случае, по правилам олимпийского бокса. М-да, не вовремя. Последний раунд идет встречный бой. Как там считали судьи, я не знаю, но победу в бою получает Бибосынов со счётом 5-2. Хоть кто-то из арбитров не согласился", - отметил Беленький.

Также Беленький разобрал финал в 75 килограммов Исмаил Муцольгов – Сабыржан Аккалыков.

"Бой получился, а противостояние, за исключением первого раунда, не очень. Оба были левшами. Более высокий Муцольгов очень решительно повёл бой. Попал здорово слева. Аккалыков пытался за ним поспевать, но у него не очень получалось. Впрочем, он несколько раз ударил и слева, и справа, но Муцольгов успевал несколько больше. Кроме того, он смотрелся в ринге хозяином. Во втором раунде Аккалыков по-прежнему пытался что-то сделать, но сам, по-моему, уже не очень верил в успех. Так ползуче он и стал бой проигрывать. В третьем раунде это подтвердилось. 5-0 победил Муцольгов", - резюмировал эксперт.

Добавим, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

