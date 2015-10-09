В России заявили о несправедливом результате в бою с Казахстаном за золото ЧМ по боксу

Двукратный олимпийский чемпион из России Олег Саитов высказался о финальном поединке чемпионата мира-2025 по боксу, в котором казахстанец Сакен Бибосынов встретился с Вячеславом Рогозиным, передают Vesti.kz.

Финальный бой в весовой категории до 54 килограммов завершился победой Бибосынова раздельным решением судей. При этом во втором раунде рефери отсчитал нокдаун Рогозину, что стало одним из ключевых эпизодов поединка.

Олег Саитов, однако, не согласился с итоговым вердиктом судей, выразив поддержку своему соотечественнику.

"Вячеслава Рогозина мне жалко. Моё мнение, что он взял третий раунд у соперника из Казахстана и должен был стать чемпионом мира. Но он молодой парень, надеюсь, что все у него будет хорошо", — приводит слова Саитова Rg.ru.

Напомним, в решающем бою турнира Сакен Бибосынов уступил в стартовом раунде, но сумел переломить ход противостояния. Казахстанский боксёр доминировал во втором отрезке, отправил соперника в нокдаун и в итоге добился волевой победы со счётом 5:2, завоевав золотую медаль мирового первенства. Ранее Бибосынов становился чемпионом мира в 2021 году, а также является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио-2020.

По итогам чемпионата мира сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награду. Команда Казахстана стала второй — 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы, а третье место заняла сборная Узбекистана с результатом 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

В России выступили с заявлением о поражении Казахстану в финале ЧМ по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!