В России выступили с заявлением о поражении Казахстану в финале ЧМ по боксу

Эксперт в области бокса Александр Беленький прокомментировал финальный поединок казахстанца Абылайхана Жусупова и россиянина Сергея Колденкова на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию бокса России.

Жесткая битва левшей

"Надо ли говорить, что оба участника левши? Наверное, надо. Жусупов попытался навязать свои правила — провёл правый прямой, затем удар слева. Колденков не отставал: попадал справа, слева на грани нокдауна. Но всё же он чуть отставал", — отметил Беленький.

Напряжение сохранялось до конца

"Второй раунд прошёл в том же духе. Всё шло хорошо, но Колденков всё же слегка уступал, возможно, даже не осознавая этого. В третьем раунде он предпринял попытку переломить ход боя, но не удалось. Судьи со счётом 4-1 отдали победу Жусупову", — добавил эксперт.

Напомним, что в итоге Жусупов победил Колденкова из России со счётом 4:1 и стал чемпионом в весовой категории до 71 килограмма. Ранее казахстанец трижды брал бронзу чемпионатов мира (2017, 2019, 2021) и побеждал на чемпионате Азии (2024).

Итоги медального зачёта

По итогам турнира первое место в медальном зачёте заняла сборная России с 7 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой медалью. Казахстан завоевал второе место — 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы, а тройку сильнейших замкнул Узбекистан с 2 золотыми, 4 серебряными и 3 бронзовыми наградами.

Легендарный боксёр принёс Казахстану первую медаль чемпионата мира-2025

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!