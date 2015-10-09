Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 21:19
 

Сенсационным разгромом обернулся матч чемпиона Лиги Европы в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Сенсационным разгромом обернулся матч чемпиона Лиги Европы в АПЛ ©ФК "Тоттенхэм"

"Ноттингем Форест" уверенно разобрался с лондонским "Тоттенхэмом" в домашнем матче 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Поделиться

"Ноттингем Форест" уверенно разобрался с лондонским "Тоттенхэмом" в домашнем матче 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0. Главным героем вечера стал английский вингер Каллум Хадсон-Одои, оформивший дубль и поучаствовавший во всех голах своей команды.

Счёт был открыт на 29-й минуте, когда Хадсон-Одои замкнул передачу Ибраима Сангаре. Сразу после перерыва связка сработала вновь — вингер "Фореста" во второй раз поразил ворота лондонцев после паса того же Сангаре. Точку в матче поставил уже сам полузащитник: на 79-й минуте он отличился с передачи Хадсона-Одои, доведя результат до разгромного.

Благодаря этой победе "Ноттингем Форест" набрал 18 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм", который является действующим победителем Лиги Европы, с 22 баллами остался на 11-й позиции. 

Ранее в рамках 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Кристал Пэлас" на своём поле уступил "Манчестер Сити" - подробности по ссылке.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
7 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
8 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
14 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
15 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!