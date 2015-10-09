Сенсационным разгромом обернулся матч чемпиона Лиги Европы в АПЛ

"Ноттингем Форест" уверенно разобрался с лондонским "Тоттенхэмом" в домашнем матче 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0. Главным героем вечера стал английский вингер Каллум Хадсон-Одои, оформивший дубль и поучаствовавший во всех голах своей команды.

Счёт был открыт на 29-й минуте, когда Хадсон-Одои замкнул передачу Ибраима Сангаре. Сразу после перерыва связка сработала вновь — вингер "Фореста" во второй раз поразил ворота лондонцев после паса того же Сангаре. Точку в матче поставил уже сам полузащитник: на 79-й минуте он отличился с передачи Хадсона-Одои, доведя результат до разгромного.

Благодаря этой победе "Ноттингем Форест" набрал 18 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм", который является действующим победителем Лиги Европы, с 22 баллами остался на 11-й позиции.

