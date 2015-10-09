Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Никогда не принимал допинг". Алимханулы узнал возможную причину скандала

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия (24-2, 20 KO) прокомментировал ситуацию о положительном допинг-тесте объединённого чемпиона мира в среднем весе - казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Спортсмен из США допустил, что 32-летний уроженец Жыланды мог всего лишь заразиться через пищевые добавки, а не преднамеренно употреблять запрещенные вещества.

Гарсия привёл в пример собственный опыт:

"Думаю, я могу рассказать об этом лучше, чем кто-либо, потому что я сам сдавал положительную допинг-пробу. При этом я никогда в жизни не принимал допинг. Существует проблема с заражением пищевых добавок. Не знаю, тот ли это случай, но я уверен, что то же самое было с Сабриэлем Матиасом. Остарин — одна из самых популярных некачественных добавок", — сказал Гарсия в эфире шоу InsideRing.

Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) казахстанец находился в шаге от самого значимого поединка в своей профессиональной карьере — объединительного боя за чемпионские пояса с обладателем титула WBA в среднем весе Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 КО). Жанибек, в свою очередь, должен был поставить на кон титулы IBF и WBO. Однако долгожданное противостояние сорвалось: Алимханулы не сумел пройти допинг-контроль и был оперативно исключён из карда вечера.

В результате кубинский чемпион всё же провёл бой, выйдя на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36–5, 34 КО), который в срочном порядке заменил казахстанца. По итогам поединка Лара одержал победу единогласным решением судей.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

