Алимханулы узнал цену потери двух титулов после скандала с допингом

Обозреватели бокса Марио Лопес и Стив Ким в эфире подкаста The 3 Knockdown Rule обсудили ситуацию с допинг-скандалом Жанибека Алимханулы и высказались о последствиях казахстанца, владеющего титулами чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

В начале декабря Алимханулы показал положительный допинг-тест за несколько дней до объединительного боя с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой. В пробе казахстанца нашли мельдоний. В итоге Лара подрался с другим соперником и успешно защитил свой титул.

"Жанибек — из тех ребят, которых мы как-то обсуждали. Дисциплинированный, вежливый, с ним никогда не было каких-либо проблем. Поэтому этот случай стал неожиданностью при том, что это парень, который никогда не попадал в неприятности и вообще является настоящим солдатом в плане соблюдения режима и тренировок", — отметил Лопес.

Его коллега, в свою очередь, отметил печальные перспективы Алимханулы

"Жанибек потерял не только заработок. И может потерять больше, чем два титула. Если ему нелегко находить себе бои, имея в наличии пояса, то что будет, если он останется без титулов? У него не будет и боёв. Я уверен, что они проведут все юридические действия. Посмотрим, что будет. Но это выглядит совсем нехорошо", — признался Ким.

Сам Жанибек не согласен с результатами допинг-пробы и намерен вскрыть пробу Б, чтобы доказать свою невиновность.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

