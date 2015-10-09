Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Казахстанский боксёр получил бой с узбекистанцем на профи-ринге

Пресс-служба RD Promotions раскрыла детали карда предстоящего боксёрского вечера, который состоится 20 декабря в Алматы, передают Vesti.kz.

Откроет шоу поединок во втором среднем весе между представителем Казахстана Асанали Сатбаевым и боксёром из Узбекистана Комолиддином Тожиевым.

Бой будет рассчитан на четыре раунда. Для Сатбаева этот поединок станет продолжением профессиональной карьеры после успешного дебюта — казахстанец имеет рекорд 1-0 с одним нокаутом. Его соперник Тожиев подходит к встрече с показателем 1-2 (1 КО).

Отметим, что вечер бокса в Алматы обещает быть насыщенным и включит сразу несколько титульных противостояний. В главном событии турнира непобеждённый казахстанский боксёр Ельшат Ныгметолла (21-0-2, 8 КО) проведёт защиту пояса WBA Asia в легчайшей весовой категории против представителя Филиппин Алвина Камике (11-4, 6 КО).

Кроме того, зрителей ждёт ещё один титульный бой: таджикистанский боксёр Авзалбек Куранбаев (11-1-1, 8 КО) сразится с казахстанцем Арматом Арманулы (5-1, 4 КО) за вакантный титул WBA Asia в среднем весе.


