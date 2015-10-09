Глава IBA сделал объявление по скандальному бою Узбекистан - Россия за золото ЧМ по боксу

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на резонансный инцидент, произошедший в финале чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 60 килограммов между узбекистанцем Абдумаликом Халоковым и россиянином Всеволодом Шумковым, передают Vesti.kz.

Кремлёв подчеркнул, что ситуация взята под контроль руководящих органов организации и будет рассмотрена в установленном порядке профильными комиссиями IBA.

Заявление Кремлёва

"Ситуация с данным боем находится под контролем IBA, и её будут рассматривать ответственные лица, медицинская и дисциплинарная комиссия. Прошу всех воздержаться от поспешных и эмоциональных суждений и прислушаться к голосу разума и профессионализма. Медицинская и дисциплинарная комиссия проведёт все необходимые мероприятия, и позже IBA предоставит чёткий и однозначный ответ, когда эту ситуацию обсудят с двумя сторонами. В первую очередь рекомендую уважать спортсменов, наш спорт и друг друга. Всё встанет на свои места, независимо от того, какое решение будет принято. Подчеркну — решение будет объективным и непредвзятым, в интересах боксеров!" — написал Кремлёв в своём Telegram-канале.

Что произошло в финале

Напомним, по итогам финального поединка золотую медаль чемпионата мира раздельным решением судей завоевал Всеволод Шумков, одолев олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова. Однако вскоре после боя в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, где российский боксёр во время поединка укусил соперника за ухо.

Реакция Узбекистана и возможная апелляция

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Узбекистане. Болельщики и спортивные функционеры выразили возмущение произошедшим и потребовали пересмотра результата финала с передачей золотой медали Халокову.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса Узбекистана намерена подать официальную апелляцию в Международную боксёрскую ассоциацию. Окончательное решение по данному делу будет принято после заключений медицинской и дисциплинарной комиссий IBA.

