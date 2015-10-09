Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры и объяснил своё решение

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщают Vesti.kz.

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с перчатками, которые повесили на канаты.

"Ухожу как великий, которому больше нечего доказывать", - написал 38-летний Кроуфорд.

Также на своем YouTube-канале Кроуфорд опубликовал видео, в котором рассказал о своем пути в боксе и заявил об уходе непобежденным.

"Каждый боец знает, что этот момент однажды наступит, но никогда не знает — когда именно. Я всю жизнь гнался за чем-то. Не за поясами, не за деньгами и не за заголовками. А за тем самым чувством — когда весь мир сомневается в тебе, а ты всё равно выходишь снова и снова и продолжаешь доказывать, что все ошибаются. Этот спорт дал мне всё. Я дрался ради своей семьи. Я дрался ради своего города. Я дрался ради того мальчишки, которым когда-то был — у которого не было ничего, кроме мечты и пары перчаток. И я сделал это по-своему. Я отдал этому спорту каждый свой вздох. Я отхожу от соревнований. Не потому, что закончил сражаться, а потому что выиграл другую битву — ту, в которой ты уходишь на своих условиях. Это не прощание, это всего лишь конец одного боя и начало другого", — сказал Теренс, добавив, что в спорте ему "больше нечего доказывать".

Также Кроуфорд затронул тему своего наследия, выразив слова благодарности боксу.

"Я отдал этому спорту всего себя. Я дрался с лучшими, поднимался по весовым категориям и писал историю на своих условиях. 42–0. Трёхкратный абсолютный чемпион. Чемпион мира в пяти весовых категориях. Никаких коротких путей. Никаких оправданий. Это не прощание с боксом… это слова благодарности. Спасибо моей семье, моей команде, моему городу и болельщикам, которые были со мной на каждой главе этого пути. Спасибо спорту за то, что он сформировал человека, которым я стал сегодня. Перчатки сняты, но наследие - навсегда. История никогда не уходит на пенсию".

В начале декабря Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу. Решение было принято WBC - боксера лишили пояса данной организации из-за неуплаты чемпионских взносов.

В последнем бою Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Американец первым в истории бокса получил это звание в трех дивизионах.

Теренс Кроуфорд становился абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях: полусредней, первой средней и второй средней. Американец одержал 42 победы в 42 боях (31 нокаут) и покидает ринг непобежденным.

