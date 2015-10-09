Стала известна роль Алимханулы в судьбоносном решении Кроуфорда

Известный американский журналист и инсайдер Стив Ким прокомментировал решение лучшего боксёра мира Теренса Кроуфорда завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

Ранее Кроуфорд объявил об уходе из бокса, объяснив своё решение тем, что ему "больше нечего доказывать".

По словам Кима, не последнюю роль в этом мог сыграть инцидент с казахстанским боксёром Жанибеком Алимханулы.

"До меня дошли слухи, что ситуация с Жанибеком повлиял на это решение Кроуфорда", - написал Ким в соцсетям.

word Im getting is that Janibek's situation played into this decision by Crawford... https://t.co/7bv4rLhoKK — Steve Kim - the Thomas Sowell of Boxing (@SteveKim323) December 17, 2025

Напомним, в начале декабря Алимханулы сдал положительный допинг-тест, из-за чего у него сорвался объединительный бой с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой.

При этом казахстанца называли потенциальным соперником Кроуфорда за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе, где Алимханулы владеет титулами WBO и IBF. Однако теперь этому поединку не суждено случиться.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

