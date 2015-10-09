Балауса Муздиман сообщила плохие новости перед следующим боем

Казахстанка Балауса Муздиман (9-0, 7 КО), которую часто называют самой красивой боксёршей страны, объявила об отмене своего ближайшего поединка в Алматы, передают Vesti.kz.

Бой должен был состояться 27 декабря, однако, как сообщила сама Муздиман в социальных сетях, встреча не состоится из-за травмы шеи. По словам спортсменки, подготовка к поединку длилась продолжительное время и проходила в полном объёме, однако проблемы со здоровьем вынудили внести коррективы в планы.

"Мой бой, запланированный на 27 декабря, не состоится по причине травмы шеи. К этому поединку я и моя команда готовились длительное время. В подготовку было вложено много работы и усилий, тренировочный процесс проходил в полном объёме. В настоящий момент я прохожу восстановление и продолжаю работу по плану. После Нового года вернусь с новой энергией", — заявила Муздиман в соцсетях.

Отметим, что имя соперницы на декабрьский вечер бокса официально так и не было объявлено.

В своём последнем бою, который прошёл 5 сентября в Алматы, Балауса Муздиман уверенно победила представительницу Индии Мамту Сингх (7–3–1, 4 КО). Поединок во втором наилегчайшем весе был рассчитан на десять раундов, но завершился досрочно — казахстанка одержала победу нокаутом в четвёртом раунде.

