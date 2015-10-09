Сделано официальное заявление по "допинговому делу" Жанибека Алимханулы

В деле чемпиона мира по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) назначен ключевой этап международной антидопинговой процедуры — вскрытие пробы B, передают Vesti.kz.

Глава Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) Рахимжан Ерденбеков выступил с разъяснением ситуации и подчеркнул важность процессуальных норм.

"В рамках международной антидопинговой процедуры официально назначены дата и время вскрытия пробы B по результатам допинг-контроля нашего профессионального боксера Жанибека Алимханулы. Данный этап является принципиально важным с точки зрения процессуальной прозрачности и соблюдения прав спортсмена.

В мировой практике анализ пробы B проводится исключительно в случаях, когда возникает необходимость подтверждения либо опровержения первоначальных данных пробы A. Процедура осуществляется независимой аккредитованной лабораторией и проходит при строгом соблюдении протоколов, включая возможность присутствия представителей спортсмена и заинтересованных сторон. Именно этот механизм служит ключевой гарантией объективности и исключения любых ошибок или интерпретаций.

Казахстанская Федерация профессионального бокса подчёркивает, что назначение даты вскрытия пробы B не является признанием нарушения и не несёт в себе каких-либо предварительных выводов. Это стандартный регламентный шаг, предусмотренный международными антидопинговыми нормами, направленный на окончательное установление фактов.

Позиция Федерации остаётся последовательной и институциональной: до получения официального заключения по результатам обеих проб любые публичные заявления, предположения или оценочные суждения недопустимы. Защита принципов честного спорта и прав спортсменов должна основываться исключительно на подтверждённых данных, а не на информационном шуме.

Окончательная информация и правовая оценка ситуации будут представлены после завершения всех предусмотренных процедур и получения официальных документов от уполномоченных антидопинговых органов.

В свою очередь Казахстанская федерация профессионального бокса ждёт официальный и развёрнутый ответ по пробе А от VADA", — написал Ерденбеков в соцсетях.