Сделано официальное заявление по "допинговому делу" Жанибека Алимханулы

В деле чемпиона мира по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) назначен ключевой этап международной антидопинговой процедуры — вскрытие пробы B, передают Vesti.kz.
Официальное заявление Федерации
Глава Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) Рахимжан Ерденбеков выступил с разъяснением ситуации и подчеркнул важность процессуальных норм.
"В рамках международной антидопинговой процедуры официально назначены дата и время вскрытия пробы B по результатам допинг-контроля нашего профессионального боксера Жанибека Алимханулы. Данный этап является принципиально важным с точки зрения процессуальной прозрачности и соблюдения прав спортсмена.
В мировой практике анализ пробы B проводится исключительно в случаях, когда возникает необходимость подтверждения либо опровержения первоначальных данных пробы A. Процедура осуществляется независимой аккредитованной лабораторией и проходит при строгом соблюдении протоколов, включая возможность присутствия представителей спортсмена и заинтересованных сторон. Именно этот механизм служит ключевой гарантией объективности и исключения любых ошибок или интерпретаций.
Казахстанская Федерация профессионального бокса подчёркивает, что назначение даты вскрытия пробы B не является признанием нарушения и не несёт в себе каких-либо предварительных выводов. Это стандартный регламентный шаг, предусмотренный международными антидопинговыми нормами, направленный на окончательное установление фактов.
Позиция Федерации остаётся последовательной и институциональной: до получения официального заключения по результатам обеих проб любые публичные заявления, предположения или оценочные суждения недопустимы. Защита принципов честного спорта и прав спортсменов должна основываться исключительно на подтверждённых данных, а не на информационном шуме.
Окончательная информация и правовая оценка ситуации будут представлены после завершения всех предусмотренных процедур и получения официальных документов от уполномоченных антидопинговых органов.
В свою очередь Казахстанская федерация профессионального бокса ждёт официальный и развёрнутый ответ по пробе А от VADA", — написал Ерденбеков в соцсетях.
Президент Федерации также заявил, что дата вскрытия пробы B состоится 8 января.
Сорванный бой за три титула чемпиона мира
Напомним, что 6 декабря в Сан-Антонио (США) Жанибек Алимханулы оказался в шаге от самого важного поединка в своей профессиональной карьере. Казахстанец должен был провести объединительный бой в среднем весе против чемпиона WBA Эрисланди Лары, поставив на кон титулы IBF и WBO.
Однако долгожданное противостояние так и не состоялось. Алимханулы не прошёл допинг-контроль и был оперативно исключён из карда вечера, что поставило крест на объединительном бое за чемпионские пояса.
Что было дальше
В результате кубинец Эрисланди Лара всё же вышел на ринг, где в экстренном порядке встретился с венесуэльцем Йоханом Гонсалесом, заменившим казахстанца. По итогам поединка Лара одержал победу единогласным решением судей.
Теперь дальнейшая судьба Жанибека Алимханулы и возможные спортивные последствия во многом зависят от итогов анализа пробы B и официального вердикта антидопинговых органов.
Алимханулы "оправдали" по допинговому делу
