"Оказался лучше соперника". В России сделали новое заявление о поражении Казахстану на ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира-2025 по боксу в Дубае (ОАЭ) по версии IBA Вячеслав Рогозин снова высказался об итоге финального поединка против казахстанца Сакена Бибосынова и поделился эмоциями после решающего боя турнира, передают Vesti.kz.

Российский боксёр признался, что ехал на мировое первенство с максимальными амбициями и был настроен исключительно на золото, а поражение в финале стало для него серьёзным разочарованием. При этом Рогозин считает, что сумел показать свой лучший бокс и не согласен с рядом эпизодов поединка.

"Конечно, ехал в ОАЭ не для того, чтобы уступить в решающем противостоянии, а показывать свой бокс, выходить на каждый бой и брать верх над любым. Знаю, был к этому готов. Все поединки сложились для меня хорошо, и я добрался до главного. И в нём тоже, считаю, оказался лучше соперника. Потому сначала действительно огорчился. Нокдаун? Ничего со мной не произошло. Просто взяли и начали отсчитывать. Он первый раз нормально попал. До этого я наносил Сакену куда больший урон, но судьи не реагировали", — заявил Рогозин в интервью RT.

Напомним, финальный бой в весовой категории до 54 килограммов прошёл в напряжённой борьбе. Бибосынов уступил первый раунд, однако сумел переломить ход встречи, отправил соперника в нокдаун во втором раунде и одержал волевую победу раздельным решением судей со счётом 5:2, завоевав золотую медаль. Ранее казахстанец становился чемпионом мира в 2021 году, а также выигрывал бронзу Олимпийских игр-2020.

По итогам чемпионата мира сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Команда Казахстана стала второй (три золота, одно серебро и две бронзы), а третью позицию заняла сборная Узбекистана — два золота, четыре серебра и три бронзовые медали.

