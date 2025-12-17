Рахмонову предложили два боя в UFC: один из соперников идёт с 19-0

Аналитик UFC Дин Томас сделал заявление по претензиям казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19-0) и эквадорского файтера Майкла Моралеса (19-0) на титул полусреднего веса, передают Vesti.kz.

По мнению эксперта из США главным претендентом на данный момент является экс-чемпион Камару Усман (21-4) и именно он должен следующим биться против действующего обладателя пояса - россиянина Ислама Махачева (28-1).

Рахмонов и Моралес, в свою очередь, как считает Томас, могут подойти к заветному титульнику только через два поединка, после того, когда выявят лучшего в очном противостоянии.

"Я предполагаю, что если в этот слот ставят Камару Усмана, значит, от Ислама ожидают победы. И это будет отлично смотреться в резюме Ислама, если он обыграет такого многолетнего чемпиона. Таким образом, вы не убираете Моралеса сразу. По крайней мере, у вас остаётся время увеличить узнаваемость Моралеса и Шавката", — цитирует слова Томаса MMA Junkie.

— "У вас всё ещё есть время поработать над их репутацией и популярностью, пока Ислам и Усман делают своё дело. Дайте Моралесу ещё один бой, если он действительно тот самый боец, дайте бой Шавкату, если он действительно готов, позвольте им получить внимание новых болельщиков — а уже потом организуйте их очное противостояние. Что касается Усмана, у него уже есть все необходимые регалии", — добавил аналитик американского промоушена.

В последний раз Рахмонов появлялся в октагоне в декабре 2024 года в соглавном событии турнира UFC 310. Изначально тогда он должен был оспорить титул в бою с Белалом Мухаммадом (24-5), однако американец снялся из-за травмы. В итоге Рахмонов согласился на поединок с Иэном Гэрри (17-1), провёл пятираундовый бой без чемпионского статуса и победил единогласным решением судей.

После этого руководство UFC во главе с Дэйной Уайтом пообещало Шавкату титульный шанс, и бой с Мухаммадом планировался на UFC 315 в Канаде. Однако на этот раз уже сам Рахмонов был вынужден отказаться от поединка из-за проблем со здоровьем.

