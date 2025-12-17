Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 21:33
 

Рахмонову предложили два боя в UFC: один из соперников идёт с 19-0

  Комментарии

Поделиться
Рахмонову предложили два боя в UFC: один из соперников идёт с 19-0 Шавкат Рахмонов. ©Турар Казангапов

Аналитик UFC Дин Томас сделал заявление по претензиям казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19-0) и эквадорского файтера Майкла Моралеса (19-0) на титул полусреднего веса, передают Vesti.kz.

Поделиться

Аналитик UFC Дин Томас сделал заявление по претензиям казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19-0) и эквадорского файтера Майкла Моралеса (19-0) на титул полусреднего веса, передают Vesti.kz.

По мнению эксперта из США главным претендентом на данный момент является экс-чемпион Камару Усман (21-4) и именно он должен следующим биться против действующего обладателя пояса - россиянина Ислама Махачева (28-1).

Рахмонов и Моралес, в свою очередь, как считает Томас, могут подойти к заветному титульнику только через два поединка, после того, когда выявят лучшего в очном противостоянии.

"Я предполагаю, что если в этот слот ставят Камару Усмана, значит, от Ислама ожидают победы. И это будет отлично смотреться в резюме Ислама, если он обыграет такого многолетнего чемпиона. Таким образом, вы не убираете Моралеса сразу. По крайней мере, у вас остаётся время увеличить узнаваемость Моралеса и Шавката", — цитирует слова Томаса MMA Junkie

— "У вас всё ещё есть время поработать над их репутацией и популярностью, пока Ислам и Усман делают своё дело. Дайте Моралесу ещё один бой, если он действительно тот самый боец, дайте бой Шавкату, если он действительно готов, позвольте им получить внимание новых болельщиков — а уже потом организуйте их очное противостояние. Что касается Усмана, у него уже есть все необходимые регалии", — добавил аналитик американского промоушена.

В последний раз Рахмонов появлялся в октагоне в декабре 2024 года в соглавном событии турнира UFC 310. Изначально тогда он должен был оспорить титул в бою с Белалом Мухаммадом (24-5), однако американец снялся из-за травмы. В итоге Рахмонов согласился на поединок с Иэном Гэрри (17-1), провёл пятираундовый бой без чемпионского статуса и победил единогласным решением судей.

После этого руководство UFC во главе с Дэйной Уайтом пообещало Шавкату титульный шанс, и бой с Мухаммадом планировался на UFC 315 в Канаде. Однако на этот раз уже сам Рахмонов был вынужден отказаться от поединка из-за проблем со здоровьем.

Президент UFC решил лишить Махачева чемпионского пояса в весе Рахмонова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
КуПС Куопио
КуПС Куопио
(Куопио)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
КуПС Куопио
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!