Казах побил соперника и стал чемпионом в супертяжёлом весе после ЧМ-2025 по боксу

Этнический казах Данабек Байгазы добился громкого успеха на Китайских национальных играх, которые проходят в Шэньчжэне. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации бокса, передают Vesti.kz.

Золото в категории свыше 92 килограммов

Представитель Синьцзян-Уйгурского автономного района стал победителем турнира в супертяжёлой весовой категории — свыше 92 килограммов. В финальном поединке Байгазы уверенно одолел Ма Цзиньяна, выиграв бой единогласным решением судей и завоевав золотую медаль национальных игр.

Подтверждение статуса после мирового первенства

Успех в Шэньчжэне стал логичным продолжением успешного сезона для Данабека Байгазы. Ранее он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-2025 по версии World Boxing, который в сентябре прошёл в Ливерпуле (Англия). Победа на национальных играх лишь укрепила его статус одного из сильнейших супертяжеловесов Китая.

Итоги турнира

Помимо Байгазы, чемпионами Китайских национальных игр в своих весовых категориях стали Чжан Цзямао (до 51 кг), Лу Пин (до 57 кг), Чжу Цзяньхао (до 63,5 кг), Йердавулиэти Майиланбикэ (до 71 кг), Ван Сяобао (до 80 кг) и Хань Сюэчжэнь (до 92 кг).

Выступление Данабека Байгазы стало одним из главных событий боксёрского турнира и подтвердило высокий уровень этнического казаха из Синьцзяна на фоне сильнейших спортсменов страны.

В России заявили о несправедливом результате в бою с Казахстаном за золото ЧМ по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!