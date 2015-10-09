Битва за миллион: чем закончится бой "Казахстанского Макгрегора" и двукратного победителя PFL

Уже на этой неделе, в субботу, 20 декабря, в Москве состоится бойцовский турнир лиги Fight Nights. Именно на этом ивенте казахстанец Фаниль Рафиков (24-6) начнёт свой путь в Гран-при легковесов. Корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов поделился своим прогнозом на предстоящий четвертьфинал.

Оппонентом 32-летнего Рафикова, известного по прозвищу "Казахстанский Макгрегор", будет американец Рэй Купер (25-13-1), который дважды выигрывал Гран-при PFL в полусреднем весе (2019, 2021), в каждом случае получив чек на миллион долларов.

Кто победит в бою Рафиков - Купер?

Рафиков идёт на серии из четырёх победных поединков с 2022 года, а Купер проиграл пять последних боёв с 2023-го. При этом Рэй большую часть карьеры бился в известных мировых промоушенах и против очень мастеровитых и титулованных соперников.

"Несмотря на то, что Фаниль и Рэй - ровесники, бойцовская "живучесть" Купера серьёзно уступает той, что есть у Рафикова. Купер провёл почти на десять боёв больше, а ещё он куда чаще проигрывал досрочно, в том числе нокаутом. Серия из пяти поражений, три из которых - досрочные, тоже говорят против американца. Тем более на его пути Рафиков, который в последнее время вышел на свой пик и стал добывать громкие победы. Да, в этом году казахстанец дрался, но лучше не биться год, чем дважды выступить, но проиграть в обоих случаях досрочно, как это случилось с Купером. С точки зрения локации плюс тоже в копилку Рафикова, которому не нужно долго адаптироваться к условиям в Москве. А вот как пройдёт акклиматизацию Купер - неизвестно. Тем более этот боец выступал в 77 килограммах, и неясно, сможет ли он нормально согнать вес и уж тем более восстановиться. Поэтому считаю, что Рафиков должен побеждать в этом бою, причём, с большой долей вероятности, досрочно", - считает Тулегенов.

Напомним, что Рафиков в прошлом являлся чемпионом лиги NAIZA , а также становился обладателем совместного пояса организаций NAIZA и Fight Nights.

Добавим, что всего в Гран-при лёгкого веса Fight Nights выступят восемь спортсменов. Общий призовой фонд - миллион долларов (516,2 миллиона тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!