"Собаки лают, караван идет". В России отреагировали на недовольство результатов ЧМ по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин ответил на негативные комментарии вокруг результатов российских спортсменов на чемпионате мира-2025 IBA, прошедшего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

— Мы взяли первое общекомандное место на чемпионате мира среди женщин. Сейчас заняли первое общекомандное место на чемпионате мира среди мужчин. Но некоторых же не устраивает, что у России семь золотых медалей (всего 13). И я отвечу на это, не пользуясь соцсетями и комментариями, а во всеуслышание: "Собаки лают, караван идет", — цитирует Беспутина пресс-служба ФБР.

Отметим, что на прошедших с 4 по 13 декабря соревнованиях в Дубае приняла участие и сборная Казахстана, которая была представлена во всех 13-ти весовых категориях.

По завершении чемпионата мира сборная России заняла лидирующую позицию в общекомандном медальном зачёте, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. На втором месте оказалась команда Казахстана с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами, а бронзу общего зачёта завоевала сборная Узбекистана, выигравшая два золота, четыре серебра и три бронзы.

