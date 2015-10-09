Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 23:55
 

"Собаки лают, караван идет". В России отреагировали на недовольство результатов ЧМ по боксу

  Комментарии

Поделиться
"Собаки лают, караван идет". В России отреагировали на недовольство результатов ЧМ по боксу ©Федерация бокса России

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин ответил на негативные комментарии вокруг результатов российских спортсменов на чемпионате мира-2025 IBA, прошедшего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин ответил на негативные комментарии вокруг результатов российских спортсменов на чемпионате мира-2025 IBA, прошедшего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

— Мы взяли первое общекомандное место на чемпионате мира среди женщин. Сейчас заняли первое общекомандное место на чемпионате мира среди мужчин. Но некоторых же не устраивает, что у России семь золотых медалей (всего 13). И я отвечу на это, не пользуясь соцсетями и комментариями, а во всеуслышание: "Собаки лают, караван идет", — цитирует Беспутина пресс-служба ФБР.

Отметим, что на прошедших с 4 по 13 декабря соревнованиях в Дубае приняла участие и сборная Казахстана, которая была представлена во всех 13-ти весовых категориях.

По завершении чемпионата мира сборная России заняла лидирующую позицию в общекомандном медальном зачёте, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. На втором месте оказалась команда Казахстана с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами, а бронзу общего зачёта завоевала сборная Узбекистана, выигравшая два золота, четыре серебра и три бронзы.

В России заявили о несправедливом результате в бою с Казахстаном за золото ЧМ по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   1/2 финала, мужчины
19 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 28 человек

Реклама

Живи спортом!