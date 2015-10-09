Громкой сенсацией обернулся бой казаха после поражения на ЧМ-2025

Этнический казах Тохтарбек Танатхан неожиданно завершил выступление на Китайских национальных играх в Шэньчжэне на ранней стадии, потерпев одно из самых громких поражений турнира, передают Vesti.kz.

Неожиданный вылет фаворита

Танатхан считался главным претендентом на золото в весовой категории до 80 килограммов, однако уже в четвертьфинале уступил боксёру Ван Сяобао из провинции Сычуань. Для соперника эта победа стала ключевой — в дальнейшем Ван Сяобао дошёл до финала и в итоге завоевал чемпионский титул национальных игр.

Регалии и недавние неудачи

Поражение стало неожиданным с учётом достижений Танатхана на международной арене. Он является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года, а также победителем Азиатских игр 2022 года. В то же время сезон-2025 складывается для него непросто. На чемпионате мира от World Boxing, прошедшем в сентябре в Ливерпуле, Тохтарбек остановился на стадии 1/8 финала, где уступил казахстанцу Нурбеку Оралбаю решением судей. В следующем круге сам Оралбай проиграл узбекистанцу Жавохиру Умматалиеву единогласным решением.

Контекст турнира

Китайские национальные игры проводятся раз в четыре года и считаются одним из самых престижных внутренних стартов страны, а бокс входит в официальную программу соревнований. Ранее на этих же играх другой этнический казах из Китая добился крупного успеха, став чемпионом в супертяжёлой весовой категории.

Неудача Танатхана стала одной из главных сенсаций боксерского турнира в Шэньчжэне и заметно повлияла на общий расклад сил в его весе.

