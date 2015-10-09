Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 19:03
 

Разгром состоялся в бою Оралбая и казаха на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Разгром состоялся в бою Оралбая и казаха на ЧМ-2025 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 80 килограммов он встречался с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатханом.

Поединок завершился победой Оралбая единогласным решением судей. В первых двух раундах счет был в пользу казахстанца - 5:0, в заключительном представитель Китая получил преимущество - 4:1. 

Напомним, в 1/16 финала Нурбек победил Матвея Ражбу из Украины.

Нурбек Оралбай - серебряный призёр Олимпиады-2024 и чемпион мира-2023.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, мужчины
10 сентября 01:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Нурдаулетов
Ничья
Кушиташвили
Проголосовало 74 человек

