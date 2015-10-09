Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана за первую медаль ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Наталья Богданова выиграла четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 70 килограммов казахстанка встречалась с Семой Чалышкан.

По итогам первого раунда Богданова оказалась сильнее - 4:1. Во втором отрезке казахстанка оказалась еще более убедительной - 5:0, а турчанка побывала в нокдауне. Третий раунд также остался за Богдановой - 5:0.

Итогом поединка стала победа Натальи единогласным решением судей - 5:0.

В 1/2 финала, 13 сентября Богданова встретится с англичанкой Шантель Рейд.

Напомним, в 1/8 финала Богданова победила Чану Санамачу Тхокчом из Индии.

Наталья Богданова - чемпионка Азии 2024 года, обладательница бронзы Азиатских игр в Ханчжоу (2022) и чемпионата мира 2025 года.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.