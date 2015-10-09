Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 08:16
 

Португалия с Роналду совершила камбэк в отборе ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Португалия с Роналду совершила камбэк в отборе ЧМ-2026 ©x.com/selecaoportugal

Сборная Португалии по футболу вырвала победу над командой Венгрии в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Португалии по футболу вырвала победу над командой Венгрии в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом португальцы по ходу матча уступали 0:1, но несмотря на это, не только отыгрались, но и дожали соперника. В составе венгров дубль оформил Барнабаш Варга (21-я минута, 84-я). На это команда Роберто Мартинеса ответила голами Бернарду Силвы (36-я), Криштиану Роналду (58-я, с пенальти) и Жоау Канселу (86-я).

Группа F

Португалия — 6 очков (2 матча)
Армения — 3 очка (2 матча)
Венгрия — 1 очко (2 матча)
Ирландия — 1 очко (2 матча)

11 октября состоятся матчи Венгрия - Армения, Португалия - Ирландия.

Отметим, что матч сборной Англии в отборе ЧМ-2026 завершился со счётом 5:0, а в игре с участием Франции также состоялся камбэк.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 23:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!