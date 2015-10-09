Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
В "Реале" заявили о скандале в Ла Лиге: всё из-за "Барселоны"

Мадридский "Реал" продолжает обращать внимание на спорные моменты в судействе Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Universal, официальный телеканал "королевского клуба" опубликовал свежий аналитический материал, посвящённый статистике фолов и предупреждений.

Если ранее акцент делался на пенальти и офсайдах, то теперь — на жёлтых карточках. Согласно исследованию, каталонской "Барселоне" требуется всего 3,4 фола в свою пользу, чтобы соперник получил предупреждение. Для "сливочных" эта цифра почти в четыре раза выше — 13,4 фола.

Также сравнили, сколько нарушений должна совершить сама команда, чтобы её игроки получили жёлтую карточку. У "сине-гранатовых" этот показатель равен 11 фолов, у "Реала" — лишь 7,3.

На канале отметили, что подобные статистические аномалии наблюдались и в прошлом сезоне, а сейчас начинают проявляться вновь.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

