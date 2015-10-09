Звезда сборной Франции снялся с гонки за "Золотой мяч"-2025

Форвард мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе честно высказался о фаворитах на "Золотой мяч"-2025, передают Vesti.kz.

Несмотря на яркий сезон в составе мадридского "Реала", в котором француз забил 44 мяча, сам Мбаппе считает, что его результативности недостаточно для того, чтобы получить престижную награду уже в этом месяце.

По мнению нападающего, трофей должен достаться кому-то из его экс-одноклубников из "Пари Сен-Жермен". А именно - французскому вингеру Усману Дембеле или марокканскому защитнику Ашрафу Хакими.

"Я не смогу выиграть ("Золотой мяч") в этом году. Я не могу выбрать между двумя друзьями. Главное, что их заслуги признаны. И, кто бы ни победил, я буду счастлив", - цитирует слова Мбаппе L’Equipe.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 22 сентября в Париже. Тогда и станет ясно, оправдается ли прогноз Мбаппе о том, что трофей в этот раз достанется звезде ПСЖ.

