Стало известно место проведения финала Лиги чемпионов - 2026/27

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2026/27, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания COPE, финальный матч турнира следующего сезона примет мадридский стадион "Рияд Эйр Метрополитано".

Арена, ставшая домом для "Атлетико" после переезда с "Висенте Кальдерон" в 2017 году, вмещает более 70 тысяч зрителей и была открыта ещё в 1993-м.

Отметим, что новый стадион "Атлетико" принимал финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда, "Ливерпуль" обыграл другой английский клуб "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Напомним, решающая встреча турнира сезона-2025/26 состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Действующим обладателем трофея является "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике - в прошлом финале парижане уничтожили миланский "Интер" со счётом 5:0.