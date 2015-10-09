Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:25
 

Стало известно место проведения финала Лиги чемпионов - 2026/27

  Комментарии

Поделиться
Стало известно место проведения финала Лиги чемпионов - 2026/27 ©Фото: ФК "Манчестер Сити"

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2026/27, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2026/27, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания COPE, финальный матч турнира следующего сезона примет мадридский стадион "Рияд Эйр Метрополитано".

Арена, ставшая домом для "Атлетико" после переезда с "Висенте Кальдерон" в 2017 году, вмещает более 70 тысяч зрителей и была открыта ещё в 1993-м.

Отметим, что новый стадион "Атлетико" принимал финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда, "Ливерпуль" обыграл другой английский клуб "Тоттенхэм" со счетом 2:0. 

Напомним, решающая встреча турнира сезона-2025/26 состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Действующим обладателем трофея является "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике - в прошлом финале парижане уничтожили миланский "Интер" со счётом 5:0.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Гамбург
Гамбург
(Гамбург)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Гамбург
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!