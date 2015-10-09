Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Дембеле в ауте: назван победитель "Золотого мяча"-2025

Игроки "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли и Итан Нванери считают, что "Золотой мяч" в этом году должен достаться вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю, передают Vesti.kz.

Футболистов лондонского клуба спросили, кто одержит победу в голосовании приза лучшему игроку года - в ответ они оба назвали юного таланта "сине-гранатовых".

"Золотой мяч? Ламин Ямаль. Я оцениваю его по игре. Судя по тому, что я видел, он его заслуживает", — сказал Нванери.

Отметим, что награда вручается по итогам прошлого сезона. В прошедшей кампании у Ямаля 18 голов и 25 результативных передач в 55 матчах во всех турнирах. На данный момент он оценивается в 200 миллионов евро и является самым дорогостоящим футболистом мира.

Имя вундеркинда "Барселоны" всё чаще звучит в качестве оппозиции главному претенденту на "Золотой мяч" - французскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Усману Дембеле, который помог своему клубу завоевать первую в истории Лигу чемпионов.

Отметим, что официальная церемония вручения приза состоится 22 сентября в парижском театре "Шатле".


