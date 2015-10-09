Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 22:35
 

В сборной России отреагировали на заявление главы УЕФА

  Комментарии

Поделиться
В сборной России отреагировали на заявление главы УЕФА Валерий Карпин. ©Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина об отстранении российских команд от международных турниров, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина об отстранении российских команд от международных турниров, передают Vesti.kz.

Президент УЕФА сделал заявление о российских командах

"Если он так сказал, то мы ничего нового не услышали. До этого говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Эмоций каких-то новых не появилось", — цитирует слова Карпина "Чемпионат"

Напомним, 4 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией в Москве. Начало игры. А уже 7 сентября национальная команда отправится в Катар, где сыграет ещё один контрольный поединок.

Отметим также, что с конца февраля 2022 года российская сборная и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

Президент УЕФА принял решение по России

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 679 человек

Реклама

Живи спортом!