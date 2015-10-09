В сборной России отреагировали на заявление главы УЕФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал заявление президента УЕФА Александера Чеферина об отстранении российских команд от международных турниров, передают Vesti.kz.

Президент УЕФА сделал заявление о российских командах

"Если он так сказал, то мы ничего нового не услышали. До этого говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Эмоций каких-то новых не появилось", — цитирует слова Карпина "Чемпионат"

Напомним, 4 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией в Москве. Начало игры. А уже 7 сентября национальная команда отправится в Катар, где сыграет ещё один контрольный поединок.

Отметим также, что с конца февраля 2022 года российская сборная и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

