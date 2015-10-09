Дастана Сатпаева сравнили с Криштиану Роналду и дали новое прозвище

Полузащитник алматинского "Кайрата" Валерий Громыко поделился мнением о таланте своего одноклубника - молодого нападающего Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.

Громыко ответил на сравнение 17-летнего Сатпаева с легендарным белорусским футболистом Александром Глебом, поигравшим за каталонскую "Барселону" и лондонский "Арсенал".

— Сатпаеву раздают авансы — о-го-го: кто-то его называет даже казахстанским Александром Глебом. По делу?

— Это очень талантливый футболист. Честно говоря, более одаренных игроков в его 17 лет не видел. Причем Сатпаев и сам понимает, что ему дано очень много. Надеюсь, у него в будущем все хорошо сложится. Если уедет в более сильный чемпионат и там избежит проблем с адаптацией, думаю, сможет играть на самом высоком уровне. По крайней мере, я вижу, как много он работает над собой. Мы ведь живем с ним в одной комнате на базе, - цитирует Громыко Betnews.by.

Также Громыко похвалил Дастана за отдачу, выделив у молодого казахстанца технику, дриблинг, скорость и удар.

— Пройдет время — и сможешь, как Виталий Кутузов, который делил кров с Криштиану Роналду, рассказывать, что учил уму-разуму будущую звезду…

— Возможно:) Ну, с Роналду у него действительно есть что-то в общее в том плане, как он отдается футболу. Не так, как многие, — забил, походил и успокоился. Он перфекционист. Так что способен вырасти в хорошего футболиста. Я ему даю кое-какие советы. У Мартыновича он тоже многое спрашивает.

В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о переходе Сатпаева в лондонский "Челси". Согласно договорённости между клубами, талантливый форвард присоединится к английской команде летом 2026 года - после достижения 18 лет. До этого времени футболист продолжит выступать за алматинский клуб.

