Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Вчера 20:32
 

"Атлетико" принял решение по игроку за 42 миллиона евро

  Комментарии

Поделиться
"Атлетико" принял решение по игроку за 42 миллиона евро ©instagram.com/atleticodemadrid

"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с мадридским "Атлетико" о переходе английского полузащитника Конора Галлахера, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с мадридским "Атлетико" о переходе английского полузащитника Конора Галлахера, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" запросил аренду Галлахера, однако "Атлетико" не планирует отпускать игрока.

Неделю назад такой же отказ получил "Кристал Пэлас", который также пытался оформить аренду футболиста.

25-летний Галлахер перешёл в "Атлетико" в прошлом году из "Челси" за 42 миллиона евро, подписав контракт до 30 июня 2029 года.

Ранее он выступал за "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич", "Суонси" и "Чарльтон". С 2021 года Галлахер привлекается в сборную Англии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Австрия   •   Групповой этап, мужчины
6 сентября 23:45   •   не начат
Австрия
Австрия
- : -
Кипр
Кипр
Кто победит в основное время?
Австрия
Ничья
Кипр
Проголосовало 42 человек

Реклама

Живи спортом!