"Атлетико" принял решение по игроку за 42 миллиона евро

"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с мадридским "Атлетико" о переходе английского полузащитника Конора Галлахера, сообщают Vesti.kz.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" запросил аренду Галлахера, однако "Атлетико" не планирует отпускать игрока.
Неделю назад такой же отказ получил "Кристал Пэлас", который также пытался оформить аренду футболиста.
25-летний Галлахер перешёл в "Атлетико" в прошлом году из "Челси" за 42 миллиона евро, подписав контракт до 30 июня 2029 года.
🚨 Manchester United have had a loan proposal rejected by Atlético Madrid for Conor Gallagher.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025
United asked for Gallagher but no plans for Atléti to let him leave on loan.
Same answer was received by Crystal Palace one week ago.
Ранее он выступал за "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич", "Суонси" и "Чарльтон". С 2021 года Галлахер привлекается в сборную Англии.
