Сборные
Вчера 19:33
 

В матче Казахстан - Уэльс открыт счёт: как это было

  Комментарии (1)

В матче Казахстан - Уэльс открыт счёт: как это было ©Маржан Куандыкова

Сборная Уэльса открыла счёт в выездном матче против команды Казахстана в рамках 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

На 24-й минуте гости получили право на стандарт: после его розыгрыша Темирлан Анарбеков отбил мяч перед собой, а на добивании первым оказался Киффер Мур — 1:0.

Игра проходит в Астане. Со стартовым составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Напомним, уже 7 сентября подопечные Али Алиева проведут выездной матч против сборной Бельгии.

Дастан Сатпаев в атаке

Багдат Каиров разгоняет атаку

Игровой момент у ворот сборной Казахстана

©Маржан Куандыкова

