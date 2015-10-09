В матче Казахстан - Уэльс открыт счёт: как это было

Сборная Уэльса открыла счёт в выездном матче против команды Казахстана в рамках 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

На 24-й минуте гости получили право на стандарт: после его розыгрыша Темирлан Анарбеков отбил мяч перед собой, а на добивании первым оказался Киффер Мур — 1:0.

Игра проходит в Астане. Со стартовым составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Напомним, уже 7 сентября подопечные Али Алиева проведут выездной матч против сборной Бельгии.

©Маржан Куандыкова