"Сами понять не можем". Алиев разобрал поражение Казахстана от Уэльса

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против Уэльса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил игроков атакующего плана, подчеркнув, что для тренерского штаба также остаётся загадкой, почему мяч не попадает в ворота соперника.

"Говорить очень тяжело, честно, после такого матча. Эмоции все выкачены. Начало матча было таким, что пока силы свежие были, мы отдали немного инициативу, и ребята правильно оборонялись, единственное - подкорректировали потом во втором тайме. В принципе, в первом тайме у них не было особо острых моментов, нам нужно было перетерпеть. Во втором тайме у нас была стратегия, что - искусственное поле, болельщики - мы понимали, что утомление наступает после определённого периода, затем во втором тайме внести свои коррективы. И во втором тайме ребята открыли свой форсаж, и начало получаться то, что мы хотим, видим. К сожалению сегодня, как и в матче с Северной Македонией, удача, наверное, отвернулась. Но это через труд, через работу, ребятам сказали, поблагодарили. Благодарим болельщиков, в первую очередь, игроков, которые выходили и для них бились, для страны. Но, к сожалению, мяч не смог пересечь линию. В очередной раз, сколько уже - две игры - пять штанг, перекладины", - прокомментировал Алиев.

"У нас фантастическая атака"

"Сами тренерским штабом сидим и не можем понять, что происходит в двух играх - пять раз попадаем в каркас. Мяч летает в штрафной, где-то не хватает такого момента - правильно выбрать человека, который должен нанести финальный удар. Возможно, в какой-то мере дело и в мастерстве завершающего удара.

Даже если брать, допустим, Галымжана Кенжебека, мы видим, он в "Елимае" забил четыре мяча, но эти четыре мяча все с пенальти. А если анализировать всю игру, то у него очень много моментов. Нужно сидеть на этом, работать и все через труд и терпение придёт. У нас фантастическая атака - и Самородов, и Кенжебек, и Чесноков, и Сатпаев - это просто целая оранжерея. И если ребята подойдут к завершающей стадии с таким усердием, то, я думаю, мяч должен залететь в ворота", - добавил тренер.

Напомним, матч отбора на чемпионат мира по футболу-2026 на "Астана Арене" завершился поражением команды Алиева со счётом 0:1. В следующем туре предстоит на выезде сыграть с Бельгией.