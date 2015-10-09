Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Дебютант сборной Казахстана сравнил "Селтик" и Уэльс: он играл с этими командами

  Комментарии (1)

Дебютант сборной Казахстана сравнил "Селтик" и Уэльс: он играл с этими командами Состав сборной Казахстана на матч с Уэльсом. Фото: Vesti.kz, Маржан Куандыкова©

23-летний футболист "Кайрата" Дамир Касабулат дебютировал в сборной Казахстана. После домашней игры квалификации ЧМ-2026 с Уэльсом (0:1) он ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

1

Универсальный игрок, способный сыграть как в обороне, так и в центре полузащиты, отыграл полный матч с Уэльсом в Астане.

"Большое спасибо за поздравления с дебютом! Носить футболку сборной - большая ответственность. Мы стараемся показывать хороший уровень и побеждать, но чтобы выигрывать в таких матчах - нужно забивать свои моменты.

Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной за доверие. Сейчас для нас самое главное - восстановиться, быть в хорошей форме. Постараемся показать высокий уровень в выездной встрече с Бельгией. Дай бог, одержим победу".


Также игрок ответил на вопрос о том, помогают ли успехи в Лиге чемпионов с "Кайратом" более уверенными подходить к играм в составе сборной Казахстана.

"Нет, потому что то, что было в клубе - остаётся в клубе. То, что происходит в сборной - это другой уровень, другая подготовка. 

Кто сильнее - "Селтик" или сборная Уэльса? Не знаю даже (смеётся). Разные команды, разный уровень", - заключил футболист.

Ранее о дебюте Касабулата и другого футболиста "Кайрата" высказался главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин:

Тренер "Кайрата" честно высказался о матче Казахстан - Уэльс и дал оценку дебюту Анарбекова

