Дебютант сборной Казахстана сравнил "Селтик" и Уэльс: он играл с этими командами

23-летний футболист "Кайрата" Дамир Касабулат дебютировал в сборной Казахстана. После домашней игры квалификации ЧМ-2026 с Уэльсом (0:1) он ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Универсальный игрок, способный сыграть как в обороне, так и в центре полузащиты, отыграл полный матч с Уэльсом в Астане.

"Большое спасибо за поздравления с дебютом! Носить футболку сборной - большая ответственность. Мы стараемся показывать хороший уровень и побеждать, но чтобы выигрывать в таких матчах - нужно забивать свои моменты. Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной за доверие. Сейчас для нас самое главное - восстановиться, быть в хорошей форме. Постараемся показать высокий уровень в выездной встрече с Бельгией. Дай бог, одержим победу".

"Нет, потому что то, что было в клубе - остаётся в клубе. То, что происходит в сборной - это другой уровень, другая подготовка. Кто сильнее - "Селтик" или сборная Уэльса? Не знаю даже (смеётся). Разные команды, разный уровень", - заключил футболист.

Также игрок ответил на вопрос о том, помогают ли успехи вс "Кайратом" более уверенными подходить к играм в составе сборной Казахстана.

Ранее о дебюте Касабулата и другого футболиста "Кайрата" высказался главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин:

Тренер "Кайрата" честно высказался о матче Казахстан - Уэльс и дал оценку дебюту Анарбекова