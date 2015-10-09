"Я сам не верю". Алип эмоционально отреагировал на поражение Казахстана от Уэльса

Второй раз в карьере 25-летний защитник Нуралы Алип вывел сборную Казахстана на поле в качестве капитана. После матча он пообщался с журналистами, где объяснил причины поражения от Уэльса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В домашней игре квалификации ЧМ-2026 казахстанская дружина потерпела неудачу против Уэльса (0:1).

- Сегодня нам не хватило фарта. Сами всё видите: уже вторую игру подряд на "Астана Арене" мяч не заходит в ворота, то перекладина, то штанга. У Кенжебека в первом тайме был момент, во втором - ещё два, в том числе перекладина. Не знаю, сам не верю, как мы дома не набрали три очка, как мы покинули поле без голов. Ничего, впереди ещё есть игры. Ребятам не хватает удачи. Самое главное - продолжать работать и не останавливаться. Дай бог, добьёмся победы!

- Сегодня вы были капитаном сборной. Является ли это решение постоянным?





- Перед сегодняшним матчем, когда озвучивали основной состав, главный тренер назначил меня капитаном на эту игру. Возможно, что в следующей игре капитаном будет кто-то другой. Сколько лет капитаном был Асхат Тагыберген, теперь же повязку доверили мне, и это большая ответственность. К сожалению, сегодня был неудачный день для Казахстана. Как уже говорил, нам не хватило фарта, удачи.

- Будешь ли ты готов выйти на поле в игре с Бельгией?





- Думаю, что за три дня я восстановлюсь и выйду на поле.

Отметим, что Алип был заменён на 81-й минуте игры из-за мышечного повреждения. Вместо капитана на поле появился Улар Жаксыбаев.

Добавим, что в марте Алип уже был капитаном сборной в матче квалификации ЧМ-2026 с Лихтенштейном (2:0).

Фото: Vesti.kz, Маржан Куандыкова©️