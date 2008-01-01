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Футбол

Улар Жаксыбаев

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Ордабасы зщ 8
Место рождения
Шымкент
Дата рождения
20 октября 1994 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
180
Вес, кг
70
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Вторая лига Казахстана 2019 Ордабасы-М 4 2
Кубок Казахстана по футболу 2019 Ордабасы
Премьер-Лига Казахстана 2019 Ордабасы 3 0+1 1
Вторая лига Казахстана 2018 Ордабасы-М 1 1+0
Кубок Казахстана по футболу 2018 Ордабасы 2 2
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы 14 4
Вторая лига Казахстана 2017 Ордабасы-М 16 5+0 +0/-1 4
Кубок Казахстана по футболу 2017 Ордабасы
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Ордабасы 2
Вторая лига Казахстана 2016 Ордабасы-М 6 1+0 2
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кайсар
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кыран 2
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кайсар 1 1
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Ордабасы
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Ордабасы-М 10
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Ордабасы-М 16 1+0 3
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Ордабасы
Кубок Казахстана по футболу 2015 Ордабасы
Кубок Казахстана по футболу 2013 БИИK
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига БИИK 26 1+0 5 1
Кубок Казахстана по футболу 2012 БИИK 1
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 БИИK 21 1+0 1
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