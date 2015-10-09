Какое место занимает Казахстан в отборе на ЧМ-2026

Стало известно место сборной Казахстана в турнирной таблице группы J в отборе на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Накануне подопечные Али Алиева уступили в Астане команде Уэльса со счетом 0:1. В другом матче группы бельгийцы нанесли гостевое поражение Лихтенштейну (6:0).

7 сентября Бельгия и Казахстан сыграют в Брюсселе.

На каком месте идет Казахстан в отборе на ЧМ-2026:

Группа J