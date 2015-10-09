Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Какое место занимает Казахстан в отборе на ЧМ-2026

Стало известно место сборной Казахстана в турнирной таблице группы J в отборе на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Накануне подопечные Али Алиева уступили в Астане команде Уэльса со счетом 0:1. В другом матче группы бельгийцы нанесли гостевое поражение Лихтенштейну (6:0).

7 сентября Бельгия и Казахстан сыграют в Брюсселе.

На каком месте идет Казахстан в отборе на ЧМ-2026:

Группа J

  1. Уэльс - 10 очков (5 игр);
  2. Северная Македония - 8 (4);
  3. Бельгия - 7 (3);
  4. Казахстан - 3 (4);
  5. Лихтенштейн - 0 (4).

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
