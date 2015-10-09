Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Бельгия учинила разгром перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2026

Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Лихтенштейна в гостевом матче в рамках отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча пятого тура группы J состоялась в Вадуце и завершилась со счетом 6:0 в пользу бельгийцев. Забитыми голами отметились Максим де Кейперс (29 минута), новый капитан команды Юри Тилеманс (46 и 70 с пенальти), Артюр Теате (60), Кевин де Брюйне (62) и Малик Фофана (90+1).

Таким образом. у бельгийцев после трех матчей семь очков и третье место в группе. Лихтенштейн без набранных баллов, занимает последнее, пятое место.

7 сентября бельгийцы примут в Брюсселе сборную Казахстана, которая накануне уступила в Астане Уэльсу (0:1).

Положение команд в группе J в отборе на ЧМ-2026:

  1. Уэльс - 10 очков (5 игр);
  2. Северная Македония - 8 (4);
  3. Бельгия - 7 (3);
  4. Казахстан - 3 (4);
  5. Лихтенштейн - 0 (4).
